В Башкирии к визит-центру заповедника «Шульган-Таш» пришел медведь

Его заметили и сообщили мне. Стал прогонять зверя, и он ушел в лес в направлении горы. Скоро услышал шум и визги со стороны гостиницы на сопредельной территории. Потом узнал, что медведь уронил мусорный бак и взял оттуда половину дыни. Затем зверь удалился в сторону историко-культурного музея.

Кирилл Евстегнеев, госинспектор природного заповедника «Шульган-Таш»