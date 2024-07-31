В Башкирии к визит-центру заповедника «Шульган-Таш» пришел медведь

Как сообщают сотрудники заповедника, музейно-экскурсионный комплекс стал навещать любопытный медведь. Минувшей ночью он успел напугать людей.  

По информации телеграм-канала заповедника, на дежурстве на КПП находился госинспектор Кирилл Евстегнеев, который и стал свидетелем ночных «гуляний» косолапого.

Он рассказал, что медведь пришел в музейно-экскурсионный комплекс со стороны Белой, прошел мимо «Зеленого дома», где живут экскурсоводы заповедника.

Его заметили и сообщили мне. Стал прогонять зверя, и он ушел в лес в направлении горы. Скоро услышал шум и визги со стороны гостиницы на сопредельной территории. Потом узнал, что медведь уронил мусорный бак и взял оттуда половину дыни. Затем зверь удалился в сторону историко-культурного музея. 

Кирилл Евстегнеев, госинспектор природного заповедника «Шульган-Таш»

Фото и видео: природный заповедник «Шульган-Таш», ТГ

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