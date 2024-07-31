В Башкортостанстате рассказали, как изменились цены на продукты в июле

В июле больше всего подорожала свежая капуста, а вот огурцы, наоборот, подешевели. Такие данные приводит Башкортостанстат. Поднялись цены на детские мясные и овощные консервы, а также соль, сливочное масло, сахарный песок и макароны. А вот стоимость черного чая, сезонных овощей и фруктов, в частности свеклы, яблок, картофеля, моркови снизилась.

В этом году выдался хороший урожай абрикосов. Поэтому сухофрукты стоят дешевле, чем обычно. Правда, летом их берут значительно меньше – покупатели переходят на свежие плоды. А вот на сладости ценник стабильный.