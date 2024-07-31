Боец из Башкирии рассказал, как важны знания родного языка в зоне СВО

В зоне проведения спецоперации особый вклад в достижение ее целей вносят те, кто служит по контракту. В их числе – уроженец города Давлеканово, доброволец с позывным «Даллас», который недавно прибыл в родные края в краткосрочный отпуск. О нем нам рассказала корреспондент издания «Асылыкуль» Ильсияр Каримова.

До того, как мужчина заключил контракт, он работал по вахтам: ездил на Крайний Север. Хотя на срочной службе «Даллас» никогда не был, с началом СВО стал задумываться о том, что его место там, со своими, за ленточкой.

А когда на работе молодые коллеги один за другим были мобилизованы на спецоперацию, сомнений у меня не осталось. Это было обдуманное решение. Лучше уж мы, взрослые, опытные поедем туда, чем молодежь. Супруга эту новость приняла в штыки. Пыталась уговорить, но поняв, что все это бесполезно, она приняла мою позицию, смирилась. Доброволец СВО, позывной «Даллас»

По словам самого бойца, первое время было нелегко, но постепенно привык ко всему: постоянному риску, неимоверной усталости и полевому армейскому быту. Контракт мужчина подписал уже во второй раз, сейчас он служит в башкирском добровольческом батальоне, который носит имя легендарного героя Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза, генерал-майора Тагира Кусимова. Он командует отделением сбора и эвакуации раненых: забирает вместе с сослуживцами с поля боя погибших и раненых, оказывают помощь кому требуется и как можно скорее доставляют наших ребят к медикам. По словам военнослужащего, бывало и такое, что 8 км несли на себе пострадавших – и под артобстрелами, и под дронами.

В составе полка, где служит «Даллас», вместе с ним в одном строю представители разных национальностей и возрастов.

- С башкирами и татарами общаюсь на своем родном – башкирском языке. Тем самым мы усложняем работу «слухачам». В случае перехвата противниками наших переговоров они не смогут понять, о чем идет речь. Кстати, так делают и другие народы, проживающие в нашей необъятной России. Ребятам из нашего района хочу сказать, что если уже решились и подписали контракт, то нужно идти только вперёд в любой ситуации. Победа ждёт нас! Доброволец СВО, позывной «Даллас»

Добавим, Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате участникам военной операции. Ее размер составит 400 тысяч рублей, сообщают федеральные СМИ. Выплата полагается тем, кто заключит контракт в период с 1 августа по 31 декабря этого года. Таким образом, жители Башкирии с учетом региональных надбавок получат выплату в размере до 1,2 млн рублей.

Всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.

Кроме того, желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и сайт башбат.рф.