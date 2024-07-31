В Башкирии налаживают движение на дорогах после дождевого паводка

Движение налаживают. Из-за сильных проливных дождей в башкирском Зауралье затопило несколько населенных пунктов, а также ведущие к ним дороги, в том числе к селу Сураманово Учалинского района. На минувших выходных пруд вышел из берегов, и местных жителей словно отрезало от внешнего мира — въезд и выезд в течение суток были ограничены, а подвалы домов оказались затоплены.

Местная администрация решила вопрос — своевременно направила заявку подрядной организации, которая в рамках контракта выровняла дороги, подсыпала материал, установила допзнаки — движение в короткие сроки восстановили.

В МЧС по республике сообщили, что, по последним данным, на контроле Управления находится 6 ситуаций в 5 муниципалитетах. Подтопленными остались 8 придомовых территорий Белорецкого района, а также 3 дороги в Стерлитамаке, Караидельском и Стерлитамакском районах.