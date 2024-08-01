Воин СВО из Башкирии уничтожил дрон-камикадзе противника из автомата

В сентябре 2022 года жителя Октябрьского призвали в зону проведения спецоперации по частичной мобилизации. Сейчас боец с позывным «Артист» служит заместителем командира взвода огневой поддержки и вместе со своими боевыми товарищами уничтожает беспилотники ВСУ, рассказывает глава администрации города Алексей Пальчинский.
По словам главы города, «Артист» в том бою использовал тепловизор, который был прислан гумконвоем из родного города. В зоне СВО мужчина выполняет боевые задачи на Запорожском направлении.
Напомним, в Башкирии по поручению Главы региона Радия Хабирова увеличен размер единовременной выплаты добровольцам, заключившим контракт с Минобороны. Кроме того, накануне Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 400 тысяч рублей участникам СВО, которые заключат контракт в период с 1 августа по 31 декабря текущего года. Таким образом, общая сумма единовременных выплат воинам из Башкирии с учетом федеральных надбавок составит 1 млн 205 тысяч рублей.
Всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.
Кроме того, желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и сайт башбат.рф.
Фото: глава администрации Октябрьского Алексей Пальчинский, ТГ