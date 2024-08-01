Воин СВО из Башкирии уничтожил дрон-камикадзе противника из автомата

В сентябре 2022 года жителя Октябрьского призвали в зону проведения спецоперации по частичной мобилизации. Сейчас боец с позывным «Артист» служит заместителем командира взвода огневой поддержки и вместе со своими боевыми товарищами уничтожает беспилотники ВСУ, рассказывает глава администрации города Алексей Пальчинский.

Почти каждую ночь он выезжает старшим группы охотников за дронами. «Артист» сам становится за крупнокалиберный пулемет ДШК, который он называет Дашкой. На днях, находясь на посту, он услышал шум приближающегося FPV-дрона-камикадзе. Вражеский дрон тоже заметил его и начал кружить в поиске прогала между ветвями деревьев, чтобы поразить бойца. Но наш земляк оказался быстрее, он сбил его метким огнем из автомата, оснащенного тепловизионным прицелом. Алексей Пальчинский, глава администрации Октябрьского

По словам главы города, «Артист» в том бою использовал тепловизор, который был прислан гумконвоем из родного города. В зоне СВО мужчина выполняет боевые задачи на Запорожском направлении.

Напомним, в Башкирии по поручению Главы региона Радия Хабирова увеличен размер единовременной выплаты добровольцам, заключившим контракт с Минобороны. Кроме того, накануне Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 400 тысяч рублей участникам СВО, которые заключат контракт в период с 1 августа по 31 декабря текущего года. Таким образом, общая сумма единовременных выплат воинам из Башкирии с учетом федеральных надбавок составит 1 млн 205 тысяч рублей.

Всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.

Кроме того, желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и сайт башбат.рф.