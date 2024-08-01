В Уфе врачи помогли выжить малышу с внутриутробной инфекцией

В июне этого года в Уфе в Республиканском перинатальном центре родились двойняшки с небольшой недоношенностью. Но оба мальчика имели хороший вес и радовали свою маму. Но уже через несколько дней у одного из малышей начались проблемы со здоровьем.

Фото №1 - В Уфе врачи помогли выжить малышу с внутриутробной инфекцией

После обследований выяснилось, что у малыша развилась внутриутробная инфекция, и он был переведен в отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных № 2. Через некоторое время состояние ухудшилось: вздулся и напрягся живот, что указывало на проблемы с кишечником. Диагностика подтвердила перфорацию кишечника, и была срочно проведена операция. 

пресс-служба Республиканского перинатального центра

Операцию успешно провели специалисты центра, патологию удалось купировать. После операции состояние мальчика стабилизировали и перевели на самостоятельное дыхание. А уже спустя два дня мама стала кормить его грудным молоком.   

Позже малыша направили в хирургическое отделение республиканской детской клинической больницы для проведения последней операции. Сейчас оба братишки радуют родителей.

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