В Уфе врачи помогли выжить малышу с внутриутробной инфекцией

В июне этого года в Уфе в Республиканском перинатальном центре родились двойняшки с небольшой недоношенностью. Но оба мальчика имели хороший вес и радовали свою маму. Но уже через несколько дней у одного из малышей начались проблемы со здоровьем.
Операцию успешно провели специалисты центра, патологию удалось купировать. После операции состояние мальчика стабилизировали и перевели на самостоятельное дыхание. А уже спустя два дня мама стала кормить его грудным молоком.
Позже малыша направили в хирургическое отделение республиканской детской клинической больницы для проведения последней операции. Сейчас оба братишки радуют родителей.