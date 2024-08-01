В Уфе охранник ТЦ спас женщину от телефонных мошенников

В Уфе охранник защитил женщину от потери полумиллиона рублей. Валерий Чипизубов совершал обход в торговом комплексе «Центральный рынок», когда увидел подозрительно ведущую себя посетительницу. Она переходила от одного банкомата к другому, при этом не переставая говорить по телефону. От предложившего помощь охранника поначалу отмахнулась, но заподозривший неладное мужчина убедил ее не переводить деньги.
Внимательный охранник получил благодарность от министра внутренних дел Башкортостана. Киберпреступления совершаются ежедневно. С 25 июля банки начали возвращать пользователям деньги, похищенные мошенниками. Это касается случаев, когда банк допустил перевод на счет, который есть в специальной базе Банка России. Туда попадают номера счетов и карт, которые ранее участвовали в мошеннических схемах.