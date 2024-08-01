В Уфе охранник ТЦ спас женщину от телефонных мошенников

В Уфе охранник защитил женщину от потери полумиллиона рублей. Валерий Чипизубов совершал обход в торговом комплексе «Центральный рынок», когда увидел подозрительно ведущую себя посетительницу. Она переходила от одного банкомата к другому, при этом не переставая говорить по телефону. От предложившего помощь охранника поначалу отмахнулась, но заподозривший неладное мужчина убедил ее не переводить деньги.

Судя по всем признакам, взволнованная была, выполняла инструкции по телефону. Мы ее как бы отстранили от банкоматов, пытались уговорить, вызвали участкового. Как в дальнейшем оказалось, мошенники пытались заставить перевести деньги.

Валерий Чипизубов, охранник

Внимательный охранник получил благодарность от министра внутренних дел Башкортостана. Киберпреступления совершаются ежедневно. С 25 июля банки начали возвращать пользователям деньги, похищенные мошенниками. Это касается случаев, когда банк допустил перевод на счет, который есть в специальной базе Банка России. Туда попадают номера счетов и карт, которые ранее участвовали в мошеннических схемах.

Если человек посылает деньги на подозрительный счет, банки обязаны уведомить клиента, что номер принадлежит мошеннику, и приостановить операцию. У отправителя будет два дня, чтобы обдумать и отказаться от перевода. Если клиент спустя это время  все же подтвердит перевод денег, то они уйдут. И в этом случае банк уже не будет отвечать за последствия и ничего не компенсирует.

Рамиль Насибуллин, заместитель начальника Отделения – Национального банка по Республике Башкортостан Банка России
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