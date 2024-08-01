В Уфе охранник ТЦ спас женщину от телефонных мошенников

Если человек посылает деньги на подозрительный счет, банки обязаны уведомить клиента, что номер принадлежит мошеннику, и приостановить операцию. У отправителя будет два дня, чтобы обдумать и отказаться от перевода. Если клиент спустя это время все же подтвердит перевод денег, то они уйдут. И в этом случае банк уже не будет отвечать за последствия и ничего не компенсирует.

Рамиль Насибуллин, заместитель начальника Отделения – Национального банка по Республике Башкортостан Банка России