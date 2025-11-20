Грабеж после смены: в Уфе охранник напал на коллегу

В Уфе задержан 59-летний охранник супермаркета, подозреваемый в разбойном нападении на свою коллегу. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.

По данным ведомства, инцидент произошел после окончания рабочей смены в служебном помещении торгового объекта. Мужчина, угрожая ножом, связал женщину и похитил у нее 80 тысяч рублей.

Подозреваемый, ранее неоднократно судимый уроженец Илишевского района, признал свою вину. По его словам, похищенные деньги он потратил на личные нужды.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. В настоящее время он находится под стражей.