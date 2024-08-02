В Башкирии июль стал самым дождливым за последние 30 лет

Июль 2024 года в Башкирии стал самым дождливым за последние 30 лет. Интересной статистикой поделились в Башгидрометцентре.
За месяц выпало 2,5 месячной нормы осадков (251%) – это 142 мм. Подобная дождливая погода наблюдалась в июле 1994 года, когда выпало 176% месячной нормы осадков.
За июль на реках бассейна Белой наблюдались резкие подъемы уровней воды интенсивностью до 1,74 м в сутки. Общий подъем составил от 1,15 до 2,84 м. Сложившаяся гидрологическая обстановка в республике не является уникальной. Подобные паводки уже наблюдались в июле-августе 1994 года и 2000 года, августе 2013 года, июне-июле 2017 года, июне 2022 года. Дождевые паводки 1994 года были аналогичными нынешнему дождевому паводку.