В Башкирии июль стал самым дождливым за последние 30 лет

За июль на реках бассейна Белой наблюдались резкие подъемы уровней воды интенсивностью до 1,74 м в сутки. Общий подъем составил от 1,15 до 2,84 м. Сложившаяся гидрологическая обстановка в республике не является уникальной. Подобные паводки уже наблюдались в июле-августе 1994 года и 2000 года, августе 2013 года, июне-июле 2017 года, июне 2022 года. Дождевые паводки 1994 года были аналогичными нынешнему дождевому паводку.