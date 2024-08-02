Радий Хабиров поздравил десантников с профессиональным праздником

Выполняют самые сложные и тяжелые задачи. Радий Хабиров поздравил десантников с их профессиональным праздником. Центром мероприятий уже второй год подряд стал парк «Патриот», названный в честь погибшего бойца ВДВ Максима Серафимова. Там собрались представители воздушно-десантных войск со всех уголков республики.
В первой половине дня они приняли участие в «Гонке героев». После прошли показательные выступления. Была инсценировка зачистки территории от условного противника. Наряду с самими бойцами в парке были их родственники. Присутствовали и матери погибших участников СВО. Им перед началом торжественной части вручили цветы.
Радий Хабиров также наградил ветеранов ВДВ, которые принимали участие в спецоперации, а также тех, кто активно помогает в качестве волонтеров. Например, собирает и отвозит на передовую гуманитарные грузы.