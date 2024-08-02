Радий Хабиров поздравил десантников с профессиональным праздником

Я вот здесь вот гляжу, очень много людей, уже седых, которые защищали нашу страну в Афганистане, молодых ребят, которые сейчас воюют на специальной военной операции. И хочу вам сказать, что мы всегда будем благодарны вам и всегда будем к вам с глубоким уважением.И вот еще хотел лично сказать, мне очень важно, что вы сегодня пришли с детьми. Очень важно. Я вот завтра, послезавтра своих мальчишек сюда привезу. Потому что, когда они с вами, они смотрят на вас, они видят парк «Патриот», они видят смыслы, которые мы даем. И это поколение вырастет настоящими людьми. И они сменят нас когда-то, и точно так же достойно проведут нашу страну, нашу республику вперед, и чтобы мы всегда ею гордились. Поэтому еще раз всех поздравляю с праздником.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан