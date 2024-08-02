Радий Хабиров поздравил десантников с профессиональным праздником

Выполняют самые сложные и тяжелые задачи. Радий Хабиров поздравил десантников с их профессиональным праздником. Центром мероприятий уже второй год подряд стал парк «Патриот», названный в честь погибшего бойца ВДВ Максима Серафимова. Там собрались представители воздушно-десантных войск со всех уголков республики.

В первой половине дня они приняли участие в «Гонке героев». После прошли показательные выступления. Была инсценировка зачистки территории от условного противника. Наряду с самими бойцами в парке были их родственники. Присутствовали и матери погибших участников СВО. Им перед началом торжественной части вручили цветы.

Радий Хабиров также наградил ветеранов ВДВ, которые принимали участие в спецоперации, а также тех, кто активно помогает в качестве волонтеров. Например, собирает и отвозит на передовую гуманитарные грузы.

Я вот здесь вот гляжу, очень много людей, уже седых, которые защищали нашу страну в Афганистане, молодых ребят, которые сейчас воюют на специальной военной операции. И хочу вам сказать, что мы всегда будем благодарны вам и всегда будем к вам с глубоким уважением.И вот еще хотел лично сказать, мне очень важно, что вы сегодня пришли с детьми. Очень важно. Я вот завтра, послезавтра своих мальчишек сюда привезу. Потому что, когда они с вами, они смотрят на вас, они видят парк «Патриот», они видят смыслы, которые мы даем. И это поколение вырастет настоящими людьми. И они сменят нас когда-то, и точно так же достойно проведут нашу страну, нашу республику вперед, и чтобы мы всегда ею гордились. Поэтому еще раз всех поздравляю с праздником.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Уфимская волна
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