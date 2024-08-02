В Башкирии «Молочная кухня» начала выпуск продукции для взрослых

В Башкортостане «Молочная кухня» начала выпуск новой продукции – теперь для взрослых. Молоко, кефир в ПЭТ-бутылках, сметана и творог делают в одном из семи цехов предприятия, который расположен в Октябрьском. С этой целью на месте проводится реконструкция: сделали ремонт, установили новое оборудование.

Внутренние стандарты качества взрослой «молочки» такие же, как и для детской. Ее изготавливают из свежего молока, которое закупают у фермеров. Состав продукции полностью натуральный и не содержит искусственных добавок. Новый товар уже можно приобрести в фирменных раздаточных пунктах предприятия, а также в магазинах местной торговой сети.