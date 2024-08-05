На водохранилищах Башкирии увеличен сброс воды

В связи с выросшим притоком из-за проливных дождей в Башкирии на Юмагузинском и Нугушском водохранилищах увеличен сброс воды. Об этом информирует телеграм-канал национального парка «Башкирия».

В минувшем июле количество выпавших осадков превысило норму в 4 раза, уровень воды в реках поднялся на 1,5-2 метра.

Известно, что в ходе заседания межведомственной рабочей группы в минэкологии региона было принято решение о введении спецрежима работы крупных водохранилищ Башкирии. Специалисты ведут круглосуточный мониторинг.