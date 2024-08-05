Радий Хабиров поддержал выплаты рекрутам за привлечение новых контрактников

Проект «Рекрут» предусматривает финансовую поддержку активистов, которые будут оказывать содействие в привлечении новых военнослужащих по контракту в ряды Вооруженных Сил России. С таким предложением выступил сегодня на оперативном совещании правительства в ЦУРе Председатель ДОСААФ Башкирии Игорь Нурмухаметов.

Сейчас волонтеры занимаются этой деятельностью по личной инициативе, затрачивая собственные средства. По словам руководителя республики Радия Хабирова, соответствующий документ о поддержке проекта уже подписан.

Напомним, в Башкирии по поручению Главы региона Радия Хабирова увеличен размер единовременной выплаты добровольцам, заключившим контракт с Минобороны. Кроме того, Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 400 тысяч рублей участникам СВО, которые заключат контракт в период с 1 августа по 31 декабря текущего года. Таким образом, общая сумма единовременных выплат воинам из Башкирии с учетом федеральных надбавок составит1 млн 205 тысяч рублей.

Всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.