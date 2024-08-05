В Уфе завершают строительство школы, задержавшееся из-за концессионера

Строительство школы в уфимском микрорайоне «Новалэнд» завершено уже на 95%. Сроки сдачи объекта переносили несколько раз. Все дело в концессионере, который не выполнил свои обязательства. Но даже в такой ситуации республика прилагает максимум усилий, чтобы достроить школу до конца года.
Недовольство жителей «Новалэнда» понять можно. Уже два года они ждут открытия школы, которое переносилось уже несколько раз. Многие из них решились переехать в микрорайон только ради учебного заведения.
Современная школа рассчитана на 1225 мест. Основная часть строительных работ на площади более чем 18 тысяч квадратных метров позади. Но перед самым завершением ремонта концессионер, ООО «Затон-Восточный», перестал выполнять обязательства. Отступать уже некуда: в Министерстве образования и науки Башкортостана решительно настроены сдать объект в этом году.
Для жителей организовали встречу с представителями Минобразования и администрации района. Родителям школьников провели экскурсию по зданию и ответили на все вопросы.
Безответственное поведение концессионера не должно помешать детям получать образование. Со стороны республики все обязательства по договору были выполнены, и она продолжит прилагать максимум усилий, чтобы до конца года мальчики и девочки из Ленинского района Уфы смогли начать обучение в новой современной школе.