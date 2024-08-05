В Уфе завершают строительство школы, задержавшееся из-за концессионера

Мы же покупали вот эти дома, эти квартиры, как раз таки нас уверял застройщик: вот эти школу и садик вы получите в момент, когда вы получите квартиру. В итоге мы живем в квартире уже год, школа как будто достроена, но мы в ней не учимся. Но нам хотелось бы ходить в свою школу, заниматься в своей школе, в своем микрорайоне.

Артур Валеев