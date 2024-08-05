В Уфе завершают строительство школы, задержавшееся из-за концессионера

Строительство школы в уфимском микрорайоне «Новалэнд» завершено уже на 95%. Сроки сдачи объекта переносили несколько раз. Все дело в концессионере, который не выполнил свои обязательства. Но даже в такой ситуации республика прилагает максимум усилий, чтобы достроить школу до конца года.

Недовольство жителей «Новалэнда» понять можно. Уже два года они ждут открытия школы, которое переносилось уже несколько раз. Многие из них решились переехать в микрорайон только ради учебного заведения.

Мы же покупали вот эти дома, эти квартиры, как раз таки нас уверял застройщик: вот эти школу и садик вы получите в момент, когда вы получите квартиру. В итоге мы живем в квартире уже год, школа как будто достроена, но мы в ней не учимся. Но нам хотелось бы ходить в свою школу, заниматься в своей школе, в своем микрорайоне.

Артур Валеев

Современная школа рассчитана на 1225 мест. Основная часть строительных работ на площади более чем 18 тысяч квадратных метров позади. Но перед самым завершением ремонта концессионер, ООО «Затон-Восточный», перестал выполнять обязательства. Отступать уже некуда: в Министерстве образования и науки Башкортостана решительно настроены сдать объект в этом году.

Будем применять все юридические механизмы для того, чтобы принудить, если это возможно, концессионера завершить объект. Если это невозможно, значит, в рамках расторжения концессионного соглашения будем достраивать объект.

Илюс Миназов, заместитель министра образования и науки Республики Башкортостан
Фото №1 - В Уфе завершают строительство школы, задержавшееся из-за концессионера

Для жителей организовали встречу с представителями Минобразования и администрации района. Родителям школьников провели экскурсию по зданию и ответили на все вопросы.

уфавсердце

Хотелось бы еще обширнее, хотелось бы, чтобы это продвигалось быстрее. Но хоть как-то нам ответили, это уже радует.

Каролина Хакимова

Школа новая, светлая. Нас проводили в блок начальных классов, там прекрасно, там даже парты одноместные. Очень понравилась школа.

Наталья Гречкосей

Очень надеемся и ждем, что в этом году откроется. Хотя бы вторую четверть. Чтобы вопрос с посещением школы был не такой острый.

Анна Пивоварова

Безответственное поведение концессионера не должно помешать детям получать образование. Со стороны республики все обязательства по договору были выполнены, и она продолжит прилагать максимум усилий, чтобы до конца года мальчики и девочки из Ленинского района Уфы смогли начать обучение в новой современной школе.

уфавсердце
Пенальти