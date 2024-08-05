В Башкирии прошли консультации для членов семей участников СВО

В Иглинском районе прошли информационные консультации для членов семей участников СВО. В районном Доме культуры прием вели одновременно специалисты различных служб администрации муниципалитета. Получение медобслуживания, социально-бытовые вопросы, помощь по хозяйству, взаимодействие с военным комиссариатом, обеспечение дровами. Всего работали 13 площадок. Некоторые вопросы решились на сразу на месте.