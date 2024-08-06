Башкирский заповедник «Шульган-Таш» вновь посетили медведи

Сотрудники государственного заповедника «Шульган-Таш» целую ночь наблюдали за медведями, которые вновь пришли к музейно-экскурсионному комплексу.
Наблюдениями поделился директор заповедника Михаил Косарев. С его слов, он и его команда приехали на место вечером. Позже на территорию комплекса пожаловали три медведя. По словам эксперта, хищники совсем не боятся людей, а их отпугивание дает лишь временный эффект: звери приходят снова и без страха подходят к гостевым домам, мусорным контейнерам и ульям с пчелами.
Руководитель заказника рассчитывает на помощь со стороны администрации района в решении данной проблемы.
Фото: С любовью, Шульган-Таш!, Vk