Башкирский заповедник «Шульган-Таш» вновь посетили медведи

Сотрудники государственного заповедника «Шульган-Таш» целую ночь наблюдали за медведями, которые вновь пришли к музейно-экскурсионному комплексу.

Фото №1 - Башкирский заповедник «Шульган-Таш» вновь посетили медведи

Наблюдениями поделился директор заповедника Михаил Косарев. С его слов, он и его команда приехали на место вечером. Позже на территорию комплекса пожаловали три медведя. По словам эксперта, хищники совсем не боятся людей, а их отпугивание дает лишь временный эффект: звери приходят снова и без страха подходят к гостевым домам, мусорным контейнерам и ульям с пчелами.

Наглость хищников серьезно пугает гостей и сотрудников, они боятся в темноте выходить из помещений. На днях ночью один зверь приблизился к площадке сбора ТКО на сопредельной территории, напугал работников гостиницы. Другой, опрокинув контейнеры для мусора, искал еду на территории заповедника, бродил по лугу в 100 м от построек. Изучив «место преступления», мы убедились, что косолапые в восторге от остатков арбузов и дынь — они и ищут прежде всего их. По следам на асфальте валялись крошки лаваша, который медведь доедал по пути. 

Михаил Косарев, директор государственного заповедника «Шульган-Таш»

Руководитель заказника рассчитывает на помощь со стороны администрации района в решении данной проблемы.

Фото: С любовью, Шульган-Таш!, Vk

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