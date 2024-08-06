Башкирский заповедник «Шульган-Таш» вновь посетили медведи

Наглость хищников серьезно пугает гостей и сотрудников, они боятся в темноте выходить из помещений. На днях ночью один зверь приблизился к площадке сбора ТКО на сопредельной территории, напугал работников гостиницы. Другой, опрокинув контейнеры для мусора, искал еду на территории заповедника, бродил по лугу в 100 м от построек. Изучив «место преступления», мы убедились, что косолапые в восторге от остатков арбузов и дынь — они и ищут прежде всего их. По следам на асфальте валялись крошки лаваша, который медведь доедал по пути.

Михаил Косарев, директор государственного заповедника «Шульган-Таш»