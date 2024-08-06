В Башкирии прошёл семинар, посвящённый развитию НКО

Как обеспечить устойчивое развитие некоммерческой организации, обсуждали в Чишминском районе. В военно-патриотическом парке «Патриот» прошел семинар, организаторами которого выступили Фонд грантов главы республики и Общественная палата при поддержке Министерства образования и науки Башкортостана.

На площадке прошли мастер-классы, теоретический курс, в котором приняли участие представители НКО из разных городов и районов. Также можно было получить экспресс-консультацию и обратную связь по проектам для дальнейшего участия в грантовых конкурсах.