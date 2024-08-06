«Чувствую себя здесь нужнее»: жительница Башкирии служит по контракту в зоне СВО

Боец с позывным «Гроза» – первая женщина, которая отправилась добровольцем в зону проведения спецоперации из Белокатайского района. О ней нам рассказала корреспондент газеты «Новый Белокатай» Лира Архипова.

Решение 32-летней жительницы деревни Хайбатово отправиться на передовую было обдуманным и зрелым. По словам «Грозы», она всегда мечтала стать военнослужащей, но получить военную специальность не получилось.

После того, как в стране объявили о частичной мобилизации, решительная женщина сразу же подала заявление на добровольное участие. Но ответ так и не пришел. Она продолжала жить привычной жизнью, работала оператором сотовой связи и воспитывала 8-летнюю дочку.

И только в ноябре прошлого года ей удалось подписать контракт, а в марте 2024-го она отправилась в зону СВО в медицинскую роту на должность повара. Но, как говорится, на войне нет лишних рук: в качестве санитарки «Гроза» помогает своим сослуживцам находить тяжело раненых воинов и выносить их с линии боевого соприкосновения в безопасную зону.

Чувствую себя здесь нужнее. Именно в зоне спецоперации я нашла себя. Контракт подписала на один год, но уже решила продлить его. Мною гордится вся моя семья — дочь и моя мама, которая пятерых детей воспитывала одна. Доброволец СВО, позывной «Гроза»

Напомним, в Башкирии по поручению Главы региона Радия Хабирова увеличен размер единовременной выплаты добровольцам, заключившим контракт с Минобороны. Кроме того, Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 400 тысяч рублей участникам СВО, которые заключат контракт в период с 1 августа по 31 декабря текущего года. Таким образом, общая сумма единовременных выплат воинам из Башкирии с учетом федеральных надбавок составит 1 млн 205 тысяч рублей.

Всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.

Кроме того, желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и сайт башбат.рф.