Бывшему главе минтранса Башкирии продлен домашний арест

Сегодня Советский районный суд Уфы рассмотрел ходатайство о продлении меры пресечения бывшему министру транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александру Клебанову. Экс-глава ведомства остается под домашним арестом еще на 2 месяца – до 7 октября, информирует пресс-служба инстанции.

Напомним, ранее было установлено, что Александр Клебанов, находясь в должности министра транспорта и дорожного хозяйства республики и будучи членом совета директоров АО «Башкиравтодор», получил взятку в размере 5 млн рублей от компании «Киви». После задержания Глава Башкирии Радий Хабиров освободил министра от занимаемой должности.