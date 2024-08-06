Президент Всемирного общества этноспорта назвал прорывной идею проведения «Башкорт аты»

Фестиваль «Башкорт аты» – пример сохранения культурного наследия. Об этом в интервью телеканалу БСТ сказал президент Всемирного общества этноспорта Алексей Кыласов. Международное мероприятие пройдет 15 и 16 августа на берегу озера Графского в Баймакском районе в третий раз.

Программа будет состоять из четырех блоков: делового, творческого, спортивного, а также выставки товаров местных производителей. Кроме того, планируется проведение шести видов скачек. Главный приз, как и в предыдущие годы, – автомобиль. Традиционно самым зрелищным и массовым станет конный парад.

Я считаю, что эта идея является просто прорывной в ситуации постмодерна, когда нас разрывают, с одной стороны, мультикультурные противоречия, а с другой, когда разные народы пытаются сталкивать лбами. Это приглашение отпраздновать вместе и является тем самым  инновационным подходом. Остается только порадоваться, что во главе Башкирии стоит человек, который протаскивает эту идею, и она прекрасная в своей сути, в своем основании.

Алексей Кыласов, президент Всемирного общества этноспорта
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Уфимская волна