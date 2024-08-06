Президент Всемирного общества этноспорта назвал прорывной идею проведения «Башкорт аты»

Фестиваль «Башкорт аты» – пример сохранения культурного наследия. Об этом в интервью телеканалу БСТ сказал президент Всемирного общества этноспорта Алексей Кыласов. Международное мероприятие пройдет 15 и 16 августа на берегу озера Графского в Баймакском районе в третий раз.
Программа будет состоять из четырех блоков: делового, творческого, спортивного, а также выставки товаров местных производителей. Кроме того, планируется проведение шести видов скачек. Главный приз, как и в предыдущие годы, – автомобиль. Традиционно самым зрелищным и массовым станет конный парад.