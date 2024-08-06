Президент Всемирного общества этноспорта назвал прорывной идею проведения «Башкорт аты»

Я считаю, что эта идея является просто прорывной в ситуации постмодерна, когда нас разрывают, с одной стороны, мультикультурные противоречия, а с другой, когда разные народы пытаются сталкивать лбами. Это приглашение отпраздновать вместе и является тем самым инновационным подходом. Остается только порадоваться, что во главе Башкирии стоит человек, который протаскивает эту идею, и она прекрасная в своей сути, в своем основании.

Алексей Кыласов, президент Всемирного общества этноспорта