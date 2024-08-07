В Башкирии сотрудники ГАИ помогли роженице добраться до роддома

В Башкирии полицейские сопроводили беременную женщину до родильного дома. Об этом в своих социальных сетях рассказал главный госавтоинспектор региона Владимир Севастьянов.

Накануне днем на автотрассе М-5 «Урал» к двум инспекторам ДПС обратился взволнованный водитель автомобиля «Фольксваген Поло». С его слов, в машине находилась его супруга, которая вот-вот должна была родить. Мужчина переживал, что не успеет доставить жену до медучреждения в час-пик, когда движение транспорта затруднено.

Сотрудники ГАИ включили звуковые сигналы на патрульном автомобиле и сопроводили семейную пару до родильного дома в Уфе. Позже мужчина созвонился с автоинспекторами, выразил им огромную благодарность и сообщил, что у него родилась дочка спустя 10 минут после приезда в стационар.