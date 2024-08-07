Житель Башкирии нарвался на аферистов при покупке стройматериалов

В Стерлитамакском районе в полицию обратился 49-летний местный житель. Как сообщает пресс-служба МВД по Башкирии, мужчина долго пытался купить строительные материалы. На одном из популярных сайтов купли-продажи ему удалось найти подходящий товар.
Договорившись с продавцом, покупатель перевел на его счет около 205 тысяч рублей и стал ждать доставку купленного товара. Однако сразу после получения денег продавец перестал выходить на связь. Так мужчина потерял свои сбережения.
Добавим, за минувшие сутки жители Башкирии пополнили счета мошенников на сумму более 9 млн рублей, сообщили в ведомстве.