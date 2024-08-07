Житель Башкирии нарвался на аферистов при покупке стройматериалов

В Стерлитамакском районе в полицию обратился 49-летний местный житель. Как сообщает пресс-служба МВД по Башкирии, мужчина долго пытался купить строительные материалы. На одном из популярных сайтов купли-продажи ему удалось найти подходящий товар.

Договорившись с продавцом, покупатель перевел на его счет около 205 тысяч рублей и стал ждать доставку купленного товара. Однако сразу после получения денег продавец перестал выходить на связь. Так мужчина потерял свои сбережения.