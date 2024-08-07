В Башкирии жительница Благоварского района отметила 100-летний юбилей

Вековой юбилей. Сотый день рождения отметила жительница Благоварского района Насима Халилова. Она не только многодетная мама, но и уважаемая личность, посвятившая свою жизнь педагогической профессии.

Провести свой сотый день рождения в окружении детей и внуков — мечта каждого. Насима Вагизовна этот праздник встречает по-особенному, ведь к ней приехали все родные от мала до велика. Старшая дочь живёт и работает в Уфе. С Насимой Халиловой рядом всегда средняя — Роза.

Насима Халилова родилась в августе 1924 года в Благоварском районе. После школы пошла в педагогическое училище Кушнаренковского района. До выхода на пенсию преподавала математику. К мнению опытной и мудрой женщины прислушивается каждый в семье. Все внимание она дарит детям.