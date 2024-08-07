В Башкирии стали известны условия участия в проекте «Рекрут»

В Башкирии за привлечение граждан к службе по контракту будут выплачивать вознаграждение в размере 50 тысяч рублей. С инициативой о старте проекта «Рекрут» выступил председатель регионального отделения ДОСААФ РБ Игорь Нурмухаметов.
Как он рассказал в программе «Салям» из ЦУР республики, для участия в проекте нужно найти желающего служить по контракту в Вооруженных Силах России, привести его в ближайшее отделение ДОСААФ, оформить документы на выплату, сопроводить потенциального контрактника в ближайший военкомат.
Рекрутеру потребуются паспорт, ИНН. СНИЛС, а также реквизиты банка. Контрактнику необходимо иметь при себе паспорт и военный билет.
Напомним, накануне данную инициативу поддержал Глава Башкирии Радий Хабиров.
Добавим, в проекте «Рекрут» могут принимать участие не только жители нашего региона, но и других субъектов страны. По всем вопросам можно обращаться в Ситуационный центр Башкирии по телефону: +7 (347) 218-19-19.