В Уфе завершается строительство колоннады на набережной Белой

Столица Башкирии – город-миллионник с большой историей. В Уфе всегда рады гостям, которые едут к нам на машинах, поездах и самолетах. Как сообщает информагентство «Башинформ», в скором времени Уфа обретет собственные речные ворота – колоннаду на набережной реки Белой, рядом с Монументом Дружбы.

Эта колоннада станет точной копией сухумской, которая была построена еще в 1949 году, и стала одной из визитных карточек города. Появления такого объекта в башкирской столице ждут горожане и гости Уфы, он оживит набережную, а город получит речные ворота.

Несколько лет назад мы взялись за возрождение нашего речного флота. Каждый год в Уфу заходят многопалубные суда, которые привозят сотни гостей из других регионов. Обновленные речные ворота – яркая достопримечательность, новая жемчужина на туристической карте Уфы. Радий Хабиров, Глава Башкирии

В Уфе имеются ворота для всех видов транспорта. Как рассказал директор Союза архитекторов Башкирии Ильдар Садыков, подобные объекты построены во всех крупных города страны, где действует речной транспорт.

Ротонды, колоннады есть практически во всех городах, не только крупных, расположенных на берегах рек. Волгоград, Нижний Новгород, Ижевск, Самара и др. – все они имеют свои речные ворота. Эта традиция идет еще с купеческих времен. Скоро свои речные ворота появятся в Уфе. Уже сейчас люди, приезжающие в наш город, с большим интересом воспринимают этот объект, новая достопримечательность Уфы вызывает только положительные эмоции. Ильдар Садыков, директор Союза архитекторов Башкирии

Он также отметил, что стиль колоннады – советский неоклассицизм, который заслужил всеобщее признание.

В нашем городе представлены архитектурные сооружения, символизирующие разные эпохи, но именно историческая архитектура привлекает особое внимание. Колоннада у нас, конечно, новая, но стиль, в котором она выполнена, очень интересен. Сухумская колоннада стала прекрасным образцом, я думаю, что уфимская колоннада станет достойным украшением нашей набережной. Ильдар Садыков, директор Союза архитекторов Башкирии

Напомним, ранее мы сообщали, что колоннада в Уфе является еще и символом дружбы народов Башкирии и Абхазии. Ее возведение в этом году станет настоящим подарком к юбилею столицы и к 20-летию Договора о дружбе и сотрудничестве Башкирии и Абхазии.

В этом году исполняется 20 лет нашему Договору о дружбе и сотрудничестве. Но корни крепких отношений уходят в глубь истории. В 20-е годы прошлого века, когда в Поволжье был страшный голод, братья-абхазы помогали нашей республике продовольствием. Во время Великой Отечественной войны наши воины поправляли здоровье в знаменитых во всем Советском Союзе абхазских санаториях. В 90-е, когда начался грузино-абхазский конфликт, помогали уже мы. Отправляли туда эшелоны нефтепродуктов. Врачи из Башкортостана оперировали раненых защитников независимой Абхазии. В вузах республики получали образование абхазские студенты, в том числе будущие медики. Радий Хабиров, Глава Башкирии

А традиции дружбы и сотрудничества, которые связывают Башкирию и Абхазию, будут всегда развиваться.

Наше сотрудничество, зародившееся в прошлом веке, продолжается и по сей день: в сфере бизнеса, производства, сельского хозяйства, туризма. Абхазия значима для нас как дружественная страна, всегда поддерживающая Россию. В Абхазии любят отдыхать многие жители Башкирии, даже действует совместный проект «Башкирско-абхазское долголетие. Туризм». Для людей, побывавших в Абхазии, колоннада станет напоминанием о замечательных днях, проведенных в солнечной республике, а для тех, кто там еще не бывал - частичкой черноморской жизни. Наши жители нередко дружат семьями, в Абхазии ждут друзей из Башкирии на отдых. Это уже не просто межгосударственные отношения, а настоящая народная дипломатия. Колоннада будет памятником, символизирующим нашу дружбу. Рамиль Рахимов, историк, член Комиссии по развитию высшего образования и науки Общественной палаты РФ

Добавим, в настоящее время работы на этом объекте находятся на завершающей стадии. Открытие колоннады запланировано на конец августа, когда Уфа будет отмечать свой 450-летний юбилей.