В Башкирии спасатели держат на контроле три ситуации с подтоплениями

Актуальную информацию по прохождению дождевого паводка в Башкирии на утро 9 августа предоставили в пресс-службе госкомитета республики по ЧС. По данным ведомства, на контроле спасателей остаются три ситуации: сход оползня в Бурзянском районе, подтопление автодороги в Уфе и 11 придомовых территорий в Абзелиловском районе.

Фото №1 - В Башкирии спасатели держат на контроле три ситуации с подтоплениями

Максимальные уровни воды в реках региона за минувшие сутки зафиксированы:

  • на реке Белой в селе Бугульчан +50 см, текущий уровень – 283 см, выход реки на пойму – при 447 см;
  • на реке Белой в Мелеузе +38 см, текущий уровень – 289 см, выход реки на пойму – при 879 см;
  • на реке Ашкадар +21 см, текущий уровень – 299 см, выход реки на пойму – при 495 см.

Вместе с тем, уровень воды продолжает снижаться на реке Ай в Мечетлинском и Дуванском районах, на реке Уфе в селе Ахлыстино и в деревне Укман Благовещенского района, а также в селе Красный Ключ Нуримановского района и на реке Белой в районе Монумента Дружбы.

Фото: МЧС по РБ  

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