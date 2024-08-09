В Башкирии спасатели держат на контроле три ситуации с подтоплениями

Актуальную информацию по прохождению дождевого паводка в Башкирии на утро 9 августа предоставили в пресс-службе госкомитета республики по ЧС. По данным ведомства, на контроле спасателей остаются три ситуации: сход оползня в Бурзянском районе, подтопление автодороги в Уфе и 11 придомовых территорий в Абзелиловском районе.

Вместе с тем, уровень воды продолжает снижаться на реке Ай в Мечетлинском и Дуванском районах, на реке Уфе в селе Ахлыстино и в деревне Укман Благовещенского района, а также в селе Красный Ключ Нуримановского района и на реке Белой в районе Монумента Дружбы.