В Уфе мошенники обманули педагога на полмиллиона рублей

В Уфе преподавательница одного из техникумов обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Как рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии, в мессенджере она получила сообщение от имени своей коллеги. В процессе общения аферисты напугали женщину выдуманным уголовным делом из-за того, чтобы она якобы отправляла свои сбережения за границу.

Педагог перепугалась и стала строго следовать указаниям мошенников: сходила в банк, сняла полмиллиона рублей с депозита и перевела их на счет, номер которого ей продиктовали злоумышленники.

Они убедили пострадавшую никому не рассказывать о происходящем. Как только женщина перевела 500 тысяч рублей на счета жуликов, она все-таки связалась со своей коллегой, чтобы уточнить, не получали ли другие сотрудники техникума подобные звонки. Получив отрицательный ответ, она тут же обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.