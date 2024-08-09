Игорь Комаров высоко оценил Центр детской онкологии в Уфе

Реализация нацпроектов в регионе, строительство второй очереди кампуса. Уфу с рабочим визитом посетил полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе, пишет в социальных сетях глава республики.

Радий Хабиров и Игорь Комаров обсудили вопросы социально-экономического развития республики и осмотрели Республиканский центр детской онкологии и гематологии. Центр открылся в феврале этого года благодаря нацпроекту «Здравоохранение», и уже сейчас помощь здесь получают маленькие пациенты из Башкортостана и других регионов ПФО.