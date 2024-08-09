В Башкирии у жителей села появился огромный долг за коммуналку

Жители многоквартирных домов, которые прилегают к санаторию «Красноусольск», высказали недовольство в связи с тем, что здравница огородила свою территорию. При этом долг самих жильцов перед поставщиком коммунальных услуг, которым и является санаторий, уже достиг трёх миллионов рублей. О подробностях далее.

Жители села Курорт, чьи дома расположены в нескольких метрах от санатория «Красноусольск», сами не понимают, откуда вырос долг за коммунальные платежи в несколько миллионов рублей. По их словам, ТСЖ платёжные документы не предоставило. В ситуации попытался разобраться директор здравницы, который пришёл на встречу с людьми. Но неожиданно разговор перешёл совсем в другое русло, говорят сотрудники санатория, которые и сами проживают в этих домах.

Нам сказали, что у нас, оказывается, долг перед санаторием по коммунальным платежам. Мы собрались на собрание, чтобы председатель ТСЖ нам объяснил, есть этот долг или нет. И вообще, как нам дальше быть. Мы пришли на собрание, мы думали, что речь пойдёт про это. В итоге все начали орать про забор. Наталья Шамсутдинова, медсестра санатория «Красноусольск»

А установили его в первую очередь для того, чтобы обезопасить отдыхающих. Если раньше это были ведомственные квартиры для сотрудников санатория, то после приватизации многие квадратные метры оказались проданы. И предприимчивые новые владельцы стали сдавать их посуточно. Бонусом называли беспрепятственный допуск на территорию здравницы. И не всегда незваные гости вели себя адекватно, особенно в зоне досуга здравницы.

Эти пьяные хватают других, грубят. Ведут себя бескультурно. Приходят со своим алкоголем, распивают его. В пакеты, в сумки к людям мы залезть не можем, не имеем права. А сейчас, когда всё это появилось, мы спокойны. Разима Хакимова, начальник отдела по организации досуга отдыхающих санатория «Красноусольск»

У меня маленькие дети. И раньше разные люди могли заходить на территорию жилых домов. Переживала, всё время выглядывала в окошко. А так как сейчас у нас закрытая территория, площадка огорожена, то дети спокойно гуляют. И я уже меньше переживаю за своих детей. Айсылу Шарифуллина, начальник отдела санатория «Красноусольск»

Согласны с сотрудниками санатория и отдыхающие.

В последний раз до пандемии я здесь был. И этот пандемийный период позволил мне подчеркнуть контрастные изменения. Что бросилось в глаза? В первую очередь стало положительным, что тут теперь изолированная самостоятельная территория. Да, возможно, для окружающих это не очень удобно. Но для отдыхающих — да. Потому что санаторий — для отдыхающих. Валерий Жулаев, отдыхающий в санатории «Красноусольск»

Мы с семьей в первый раз приехали сюда. Сам санаторий находится в очень чистом, прекрасном, живописном месте. Очень здорово, что здесь действительно безопасно и классно можно отдохнуть всей семьей. У нас три дочки, от 2 до 6 лет. Очень оснащенная программа, очень эффективное лечение. Нам тут очень нравится. И самым маленьким, и взрослым. Валерия Марфина, отдыхающая в санатории «Красноусольск»

Здесь грязи, ванны, вода. Такое лечение нам подошло. Плюс святой источник. Ходим, купаемся. Я стараюсь каждое утро ещё шаги наматывать. Поэтому сюда ездим. Алексей Кайгородов, отдыхающий в санатории «Красноусольск»

И что бы ни говорили арендодатели посуточных квартир, для тех, у кого есть прописка, вход на территорию санатория не ограничен. Инициативная группа граждан, которая пришла на очередную встречу с руководством здравницы, отметила, что жильцам раздали браслеты-пропуска. Более того, договорились о том, что санаторий поможет в благоустройстве прилегающей территории. Параллельно будет решаться вопрос, куда же ушли платежи за коммунальные услуги, которые предоставляет «Красноусольск».

Ни один рубль в этом году к нам за коммунальные услуги не поступили. Посчитали, только за полгода они нам больше 2,5 миллиона рублей должны. И только пени больше 500. Сейчас мы подаем в арбитраж, потому что ситуация очень серьёзная. И мне не хотелось бы, чтобы всё так дальше шло. ТСЖ нужно сохранить, чтобы между нами кто-то был посредником, чтобы отпускать коммунальные услуги: теплоснабжение, вода, водоотведение, подача электричества. Рамиль Бадретдинов, генеральный директор санатория «Красноусольск»

Важно здесь не только обособленно жить, мы должны совместно. Мы на одной территории, у нас одна страна, мы единый народ. Поэтому такие вопросы всегда обсуждаемы, всегда решаемы. Поэтому мы должны быть всегда в контакте и с руководством, и с жителями, и с работниками санатория «Красноусольск». У нас такое понимание — мы должны работать совместно. Мансур Шамсутдинов, житель с. Курорт

Потеряв возможность завлекать клиентов бесплатным посещением санатория, владельцы квартир, а у некоторых в собственности сразу по несколько жилплощадей, начали менять объявления о посуточной сдаче на продажу квадратных метров. Сама же здравница при новом руководстве продолжает обновляться, модернизироваться и готовится отметить свой вековой юбилей.