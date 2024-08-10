В Башкирии поезд «Финист» отправился в первый рейс

В свой первый рейс отправился сегодня первый в республике «Финист». Новый электропоезд выехал утром от Уфимского железнодорожного вокзала до Белорецка. Башкортостан стал третьим регионом России, куда поступила новая модель, разработанная отечественными специалистами.

Не только для пассажиров это первая поездка на «Финисте», но и для самого электропоезда это первый выход на маршрут. Поэтому всех отправляющихся в путешествие встречают воздушными шарами.

Уфа-Айгир-Белорецк — по такому маршруту по выходным будет курсировать новый электропоезд «Финист». Это одно из любимых направлений у туристов. Время отправления от уфимского железнодорожного вокзала — 7:07. Обратно в столицу республики из Белорецка «Финист» отправляется в 17 часов 33 минуты.

Электропоезд «Финист» собирают в Свердловской области. Главное преимущество новой модели — отечественное тяговое оборудование, способное обеспечить быстрый разгон до 160 км/ч. В пятивагонной комплектации нового поезда предусмотрено 401 посадочное место. «Финист» оснащен системами климат-контроля, комфортными креслами для путешествий. Он адаптирован для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями.