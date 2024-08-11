В Уфе всю ночь искали бабушку, заблудившуюся в лесу

Накануне вечером в экстренные службы обратились родственники 74-летней женщины. С их слов, бабушка отправилась в лес за грибами в районе СНТ «Утренние зори», но домой так и не вернулась. С собой у нее был телефон, но она оказалась недоступна.
По данным пресс-службы Управления гражданской защиты Уфы, на поиски старушки выехали спасатели ведомства, а также добровольцы ДПСО «Башрегионспас» и «ЛизаАлерт». Женщину искали всю ночь. Под утро среди высокой травы и бурелома сотрудники службы заметили голову в шапочке. Спасатели долгое время пытались вывести из бурелома пенсионерку: мешали непроходимая трава, заросли крапивы и множество поваленных деревьев.
К счастью, все завершилось благополучно. Помощь медиков бабушке не понадобилась.
Фото: УГЗ по Уфе