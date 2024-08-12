В Уфе тыловик ВОВ отметил 95-летие

В Уфе с 95-летием поздравили тыловика Великой Отечественной войны Сулеймана Исмагилова. В 1941 году, когда отец ушел на фронт, Исмагилову пришлось стать главой большой семьи и пойти работать в колхоз. Он награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».

После окончания средней школы Сулейман Исмагилов поступил в геологоразведочный техникум в Уфе. С его именем связано открытие 11 месторождений нефти в шести северных районах республики. А вот секрет долголетия очень прост, говорит пенсионер: надо быть активным.