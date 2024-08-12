К 450-летию Уфы школьники с родителями создали настольную игру

В Уфимском районе школьники вместе с родителями создали игру-бродилку в честь юбилея столицы. Её суть состоит в том, чтобы в развлекательной форме познакомить людей с достопримечательностями города.
Правила предельно просты: нужно бросать кости и двигать фигурки к финишу. По пути участникам выпадают карточки, на которых изображены знаковые объекты – нужно угадать их названия, а на обратной стороне прочитать подробное описание. Идея игры принадлежала учителю местной школы, а реализовывали ее дети вместе с родителями.
Игру создали сразу на двух языках – русском и башкирском. Есть несколько разных версий, в том числе более сложная. Всё это, как уверены организаторы, может быть полезно и интересно, в том числе туристам. Пока игровой набор существует в нескольких экземплярах, однако организаторы хотят растиражировать игру, поскольку уже есть спрос.