Из Уфы в Курск отправили 40 тонн гуманитарной помощи

Из башкирской столицы в Курск отправили первый гуманитарный конвой для жителей, пострадавших от ударов ВСУ. Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев в своих социальных сетях сообщил, что за рекордно короткий срок горожане собрали 40 тонн необходимых вещей.
Он также отметил, что неравнодушные местные жители продолжают звонить до сих пор и предлагают свою помощь. Ратмир Мавлиев поблагодарил всех, кто не остался в стороне и принял участие в формировании гуманитарного конвоя.
В ближайшее время в Курскую область будет отправлен следующий гуманитарный груз в составе большого гуманитарного конвоя от Башкирии.
Фото: скриншот видео