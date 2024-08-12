Из Уфы в Курск отправили 40 тонн гуманитарной помощи

Из башкирской столицы в Курск отправили первый гуманитарный конвой для жителей, пострадавших от ударов ВСУ. Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев в своих социальных сетях сообщил, что за рекордно короткий срок горожане собрали 40 тонн необходимых вещей.

Собрали все самое необходимое, которое требовалось Курской области. С мэром Курска на связи. Требовались микроволновые печи, электрические чайники, памперсы, детское питание, различные крупы, бытовая химия, постельное белье, раскладушки. Собрали буквально меньше чем за сутки 40 тонн гуманитарного груза. Ратмир Мавлиев, мэр Уфы

Он также отметил, что неравнодушные местные жители продолжают звонить до сих пор и предлагают свою помощь. Ратмир Мавлиев поблагодарил всех, кто не остался в стороне и принял участие в формировании гуманитарного конвоя.

В ближайшее время в Курскую область будет отправлен следующий гуманитарный груз в составе большого гуманитарного конвоя от Башкирии.