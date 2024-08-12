Про стратонавта из Уфы снимают документальный фильм

Про уфимского стратонавта снимают документальный фильм. Александр Лынник вместе с другими российскими парашютистами впервые в истории приземлился из стратосферы на Северном полюсе. Это был прыжок с высоты 10 тысяч метров, совершённый в апреле. Рекордсмены готовились к этому очень долго. В программе была и интервальная гипоксическая тренировка, и барокамера, и термокамера. В день прыжка возникли и некоторые сложности. К примеру, льдина треснула пополам, и место приземления стратонавтов уменьшилось вдвое.

Самолет, управляемый опытной рукой мастера, делает несколько кругов в небе. Спускается на полметра над летным полем, затем резко уходит в небо. После уверенного соло тренируются уже в дуэте. Стальные птицы в паре поднимаются вверх – две разноцветные точки в небе появляются на несколько мгновений и снова исчезают в облаках. Когда-то Александр Лынник и мечтать не мог о таких манёврах, а сейчас с легкостью управляет воздушным судном и учит других.

Увлекся и парашютным спортом. Где и как только не прыгал: ночью в составе региональной поисково-спасательной базы, при сложных метеоусловиях, в пожарном снаряжении, приземлялся на воду и даже дважды на Северный полюс – в 2013 году и в апреле текущего с высоты более 10 тысяч метров.

И если бы не физическая подготовка и ежедневные тренировки, ему бы не удалось стабилизировать свободное падение. За две с лишним минуты полета возникла еще одна непредвиденная ситуация. После раскрытия парашюта на высоте 1000 метров из-за очков Александр Борисович не увидел место приземления. Надо было снять перчатку, чтобы избавиться от них.

Вместе со знаменитым уфимцем прыжок из стратосферы совершили летчик-космонавт Михаил Корниенко и инженер космической и стратосферной техники Денис Ефремов. С ними работала целая команда специалистов, их готовили и консультировали. Благодаря профессионализму экипажа самолета прыжок троицы прошел по плану. Приледнились стратонавты удачно в 50 метрах друг от друга, внизу их встретили полярники ледовой станции «Барнео».

У стратонавтов были радиомаяки, кислородное оборудование и даже костюмы отечественного производства. Их испытывали на такой высоте впервые. Сам прыжок выполнялся на изготовленных и спроектированных в России парашютах.