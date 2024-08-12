В Башкирии продолжает развиваться малый и средний бизнес

В Учалинском районе увеличилось количество субъектов среднего и малого предпринимательства. Сейчас их порядка 1800, а самозанятых — почти 3 тысячи. Бизнес активно развивается благодаря всесторонней поддержке. В республике насчитывается примерно 11 видов мер. Что важно знать начинающему предпринимателю и какой путь нужно пройти, чтобы открыть свое дело?

Здесь ремонтируют все модели автомобилей — от смены масла до кузовного ремонта. За работой мастеров клиенты могут наблюдать онлайн. Если поломка серьезная и требует времени, в автосервисе не затягивают — ремонтируют в кратчайшие сроки.

Рафис Нигматуллин работает в автосервисе с самого открытия. До этого мужчина трудился во многих станциях технического обслуживания и в мастерских, но таких условий, как здесь, нигде не видел. В автосервисе каждый инструмент на месте, в помещении всегда чисто, заботятся и о сотрудниках.

Радик Зиннатуллин начинал как рядовой механик, сейчас у него целый автосервис с мойкой. Открыл его по франшизе. Три раза воспользовался господдержкой — получал субсидии на погашение процентов по инвесткредиту, на возмещение первоначального взноса по лизингу и компенсацию затрат на покупку оборудования.