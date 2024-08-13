В Башкирии во время ночного пожара погиб пожилой мужчина

Минувшей ночью в деревне Петропавловка Миякинского района республики загорелся частный дом. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС по региону.

Пожар начался в третьем часу ночи. Когда на место прибыли огнеборцы, жилище было полностью охвачено огнем, полыхала крыша. К сожалению, во время бедствия погиб 67-летний хозяин дома, его тело обнаружили между кроватью и печью.