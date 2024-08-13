В Уфе состоялся заплыв с собаками

В Уфе прошел благотворительный собачий заплыв. Организаторы мероприятия – фонд помощи бездомным животным. Несмотря на пасмурную погоду, пушистые спортсмены вместе с хозяевами пришли на состязание.
Водную дистанцию можно было пройти на сапах, лодках и катамаранах. Главное – не победа, главное – участие. Здесь нашли собаку с ошейником, возможно, она потерялась и ее ищет хозяин. Временно животное будет у волонтеров. Также на площадке гости заплыва могли сделать пожертвования в поддержку фонда «Дом с хвостом».
Один из героев заплыва – собака-колясочник Ральф. Волонтеры выходили покалеченное животное, собака прошла курс реабилитации и теперь неплохо передвигается с помощью коляски. Временно питомец находится на передержке, но сотрудники центра ждут, что Ральф обретет настоящую семью.