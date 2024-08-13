В Уфе состоялся заплыв с собаками

Водную дистанцию можно было пройти на сапах, лодках и катамаранах. Главное – не победа, главное – участие. Здесь нашли собаку с ошейником, возможно, она потерялась и ее ищет хозяин. Временно животное будет у волонтеров. Также на площадке гости заплыва могли сделать пожертвования в поддержку фонда «Дом с хвостом».