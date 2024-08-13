Жители Башкирии рассказали, как зарабатывают благодаря соцконтракту

Превратить хобби в бизнес можно. В Учалинском районе это знают не понаслышке. Многим начинающим предпринимателям удалось это сделать благодаря господдержке. К примеру, Руслан Ахметов, мастер по художественному тиснению и изготовлению аксессуаров из натуральной кожи, с помощью социального контракта закупил нужное оборудование. Другой предприниматель получил субсидию на возмещение затрат на приобретение сырья и материалов и решил направить денежные средства на маркетинг и рекламу.

Но перед этим материал нужно подготовить: сначала его замачивают, затем выдерживают в холодильнике. Теперь кожа готова перенимать линии рисунка. Эскизы к своим работам мастер также старается создавать сам. Потому изделия получаются в единственном экземпляре. Как говорит автор, повторы возможны, но точную копию сотворить вряд ли удастся. Продавливая, переносят контур. После нужно пройтись по нему поворотным ножом. Легкие, но заметные надрезы делаются в лицевой части кожи.

А чтобы изображение приобрело рельефность, его нужно теснить. Для этого у мастера есть специальные штампики. В процессе материал немного подсыхает и теснение не принимает, поэтому его надо периодически увлажнять. Когда рисунок готов, можно приступать к росписи, покраске и финишной отделке. Далее вырезаются детали изделия в тех местах, где нужно произвести утончение.

Это оборудование мастер закупил весной, получив адресную социальную помощь на основании соцконтракта. А до этого ему приходилось работать вручную. По времени это занимало почти 30 минут. А на этом устройстве делается за пять. Теперь можно приступать к склеиванию и шитью на колонковой машинке, которую он приобрел по той же программе. Сейчас мастер готовится к фестивалю гостеприимства «Купец 2.0», который проходит ежегодно в Стерлитамаке. Свои изделия он представит на ярмарке.

Предприниматель Азат Гаффатуллин также получил финансовую поддержку от государства на развитие своего дела. Деньги направил на рекламу и маркетинг. Бизнесмен изобрел мотохвост для перевозки мотоцикла на внедорожнике. Такой механизм тянет до 200 килограммов, хотя сам весит в семь с половиной раз меньше.

Ильдар Туктаров ездит верхом на железном коне уже четвертый год. До этого перевозил свой мотоцикл на прицепе. Мотохвост приобрел в этом сезоне в дальнюю поездку и остался довольным.