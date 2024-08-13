«Сплочённость очень хорошая»: боец СВО из Башкирии о службе по контракту

Боец с позывным «Певец» до службы неоднократно выезжал с гастролями и концертами, принимал участие в многочисленных музыкальных проектах, теперь радует своим пением уже сослуживцев. 31 августа прошлого года он решил заключить контракт с Министерством обороны и служит в добровольческом полку «Башкортостан».

Говорит, что по-другому поступить не мог, патриотизм дает о себе знать. На территории СВО военнослужащий занимается разминированием территории, прокладывает тропы для штурмовых отрядов. Особо гордится своими наградами — медалями «За разминирование», генерала Шаймуратова и участника СВО. Сейчас боец в отпуске — приехал на день рождения супруги, заодно решил поправить свое здоровье.

Вот эта сплочённость очень хорошая, из-за этого служится намного проще, родной язык тоже даёт о себе знать, родную душу, когда ты видишь, тоже хорошо, так скажем, с полудыхания понимаешь и уверен, что ты его прикроешь и он тебя прикроет.

позывной «Певец»
Фото №1 - «Сплочённость очень хорошая»: боец СВО из Башкирии о службе по контракту

Контракт на военную службу могут заключить мужчины в возрасте до 60 лет, в исключительных случаях — до 65. Подписать соглашение имеют право и не служившие ранее граждане, получившие высшее или среднее профессиональное образование. Разовая выплата для жителей Башкортостана, заключивших контракт с Минобороны, выросла до 1 млн 200 тысяч рублей.

Президент страны Владимир Путин подписал указ о федеральной выплате в размере 400 тыс. руб. военным, которые с 1 августа и до конца года заключат контракт для службы в зоне СВО. А ранее, с 10 июля, сумма единовременной выплаты увеличена по поручению Радия Хабирова.

Желающие подписать контракт могут задать интересующие вопросы по номеру 122 ситуационного центра, а также в офисах МФЦ «Мои документы».

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