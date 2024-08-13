«Сплочённость очень хорошая»: боец СВО из Башкирии о службе по контракту

Вот эта сплочённость очень хорошая, из-за этого служится намного проще, родной язык тоже даёт о себе знать, родную душу, когда ты видишь, тоже хорошо, так скажем, с полудыхания понимаешь и уверен, что ты его прикроешь и он тебя прикроет.

позывной «Певец»