Супруга бойца СВО из Башкирии навестила мужа в зоне спецоперации

Историю настоящей любви рассказал исполняющий обязанности главы Администрации Куюргазинского района Азамат Сайфуллин в своих социальных сетях. С его слов, не так давно супруга одного из участников спецоперации отправилась в Запорожье навестить своего мужа.

Любовь все преодолевает. Кто-то скажет, что это банальное выражение, но жизнь продолжает убеждать в обратном. И особенно это чувствовалось в зоне проведения военной операции... супруга бойца СВО

Ее мужа мобилизовали два года назад, сейчас он служит на одной из боевых позиций Запорожской области. Она так хотела увидеть любимого, что решилась на этот отчаянный шаг. Супруги не виделись 4 месяца, и разлука просто изнуряла. А вечером она получила сообщение от знакомой: «Не хочешь съездить к мужу?».

Как выяснилось, в то время один из наших воинов возвращался на передовую из краткосрочного отпуска. Вот тут-то ей и пришла идея поехать вместе с ним. Дорога была очень долгой: более 2500 км. И по словам женщины, ей тоже было страшно. Но она была уверена, что все будет хорошо, и их долгожданная встреча все-таки состоялась.

Многие спрашивают меня «Как там?» Там страшно… Вечно летающие «птички», шум артиллерии. Я увидела своими глазами своего смелого и решительного мужа. Своего героя! супруга бойца СВО

Домой она возвращалась с легким сердцем и надеждой, что ее герой скоро придет на побывку. Но если вдруг что-то пойдет не так, она готова вновь преодолеть этот долгий путь, чтобы увидеть любимого хотя бы на минутку.

Напомним, в Башкирии по поручению Главы региона Радия Хабирова увеличен размер единовременной выплаты добровольцам, заключившим контракт с Минобороны. Кроме того, Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 400 тысяч рублей участникам СВО, которые заключат контракт в период с 1 августа по 31 декабря текущего года. Таким образом, общая сумма единовременных выплат воинам из Башкирии с учетом федеральных надбавок составит 1 млн 205 тысяч рублей.

Всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.

Желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и сайт башбат.рф.