В Башкирии на заводе составитель вагонов остался без ног

В Стерлитамаке на вагоноремонтном заводе 10 августа произошел трагический случай с одним из работников предприятия. Как сообщает Гострудинспекция в Башкирии, в результате несчастного случая 25-летний составитель вагонов лишился обеих ног.

По данным ведомства, обе ноги молодого человека попали под движущиеся вагоны в тот момент, когда из цеха ремонта подвижного состава вывозили отремонтированные вагоны. Мужчину доставили в медучреждение.

В настоящее время эксперты ведомства проводят расследование этого ЧП.