В Уфе запускают курсы операторов БПЛА для студентов и школьников

В Уфе открылись курсы операторов БПЛА. Научиться управлять беспилотниками смогут студенты и учащиеся старших классов. Центр открылся в июле на базе Уфимского колледжа радиоэлектроники в рамках федеральной программы «Кадры для беспилотных авиационных систем». Также подобные кружки появятся и в 21 школе Башкортостана. В уфимском центре обучение начнется в сентябре. На грантовые средства из федерального и республиканского бюджетов в кабинетах провели ремонт, закупили необходимое оборудование, коптеры и инструменты.

Обычный спортзал переоборудовали в полетную зону – опыт управления БПЛА в реальности студенты получают здесь. Препятствия простые, но только на первый взгляд. Для новичка пролететь сквозь кольцо – серьезное испытание.

Но это последний этап обучения. Прежде всего оператор должен уметь собирать беспилотник, проводить диагностику, менять детали, программировать и, естественно, хорошо управлять. Затем десятки часов налета в симуляторе, чтобы освоить пульт управления и понять «поведение» пластиковой птицы. Только потом выход на малую полетную зону.

В новом центре при Уфимском колледже радиоэлектроники будут обучать операторов БПЛА. Для этого из федерального бюджета выделили грант в размере 62 миллионов рублей. На них ссуз приобрел необходимое оборудование, коптеры и инструменты. А 5 млн республиканских средств направил на ремонт помещений.

Занятия начнутся в сентябре, освоить базовые знания студенты смогут за 72 или 144 часа. По окончанию курсов ребята получат свидетельство о присвоении профессии «Оператор наземных средств управления БПЛА». И желающие обучиться есть.

Действительно, дроны используют для изучения поверхности земли, мониторинга лесных пожаров и наводнений. Они нужны в строительстве и архитектуре, для доставки грузов и почты, создания кино и спортивных мероприятий. Применяют беспилотные летательные аппараты и в сельском хозяйстве.