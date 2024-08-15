В Башкирии сохранится дождливая и прохладная погода

Синоптики Башгидрометцентра рассказали о погоде в Башкирии на ближайшие дни. По их данным, сегодня днем в регионе ожидаются кратковременные дожди, по югу – сильные, в некоторых районах грозы. Ветер юго-западный умеренный. Воздух прогреется до +13, +18 градусов.

Завтра, 16 августа, в ночное время суток и днем вновь пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер западный умеренный. Ночью столбики термометров покажут от +7 до +12 градусов, днем – от +13 до +18 градусов.