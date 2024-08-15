В Башкирии могут ограничить ночную продажу спиртного в жилых кварталах

В Госсобрании планируют ограничить деятельность магазинов в жилых кварталах, которые по ночам торгуют спиртным. Соответствующий законопроект депутаты рассмотрят в ходе осенней сессии. В случае его принятия точкам общественного питания, расположенным в многоквартирном доме или на прилегающей к нему территории, запретят продавать алкогольную продукцию с 23 часов до 8 часов утра.

Ограничение не коснётся ресторанов и не будет распространяться на новогоднюю ночь. Как пояснили в пресс-службе парламента, магазины во дворах часто маскируются под точки общепита, которые могут продавать алкоголь в любое время суток. И от шумных нетрезвых компаний страдают жильцы близлежащих домов.