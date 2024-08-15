По дороге из Москвы в ДТП попала семья из Башкирии: двое погибших

На трассе М-7 неподалеку от Набережных Челнов 12 августа произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, водитель автомобиля «Форд» выехал на встречку и врезался в фуру «Ситрак». В ГАИ Татарстана предполагают, что водитель легковой машины мог уснуть за рулем.

Издание «На земле Салавата» сообщает, что из Москвы возвращались две семьи, которые проживали в Салаватском районе Башкирии. Авария унесла две жизни: погибли 42-летний водитель «Форда» и его теща.

Супруга водителя с серьезными травмами доставлена в стационар, их семимесячный ребенок в тяжелом состоянии находится в реанимации. У старшего сына, который ехал впереди, легкие травмы.