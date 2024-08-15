В Башкирии проходит всероссийская конференция «Тюрки России»

В рамках форума в Уфе был проведён круглый стол «Перспективы этнонациональной, этноконфессиональной и российской гражданской идентичности тюрок России», а также собрание. Организаторами фестиваля стали Духовное управление мусульман республики при поддержке Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования.

На конференции собрались более 60 специалистов из таких городов, как Москва, Санкт-Петербург, Уфа, Астрахань, Казань, Чебоксары, Махачкала, Якутск. Основной темой стала солидарность и укрепление единства народов России. Большое внимание в этот раз уделено созданию детского тюркского контента. В обсуждении этой темы приняли участие писатели, издатели детских журналов, кинематографисты, аниматоры и представители других отраслей. Кроме того, по поручению Президента Владимира Путина в этом году в России разработают программу поддержки детского, юношеского и семейного чтения с опорой на традиционные ценности и с учетом современных технологий.