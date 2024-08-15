В Башкирии участок трассы Р-240 готовят к капремонту

Эти два года мы не сидели и не ждали финансирования. Мы решали все юридические вопросы. Потому что отведение земли, подготовка юридических документов, все это вместе, слаженно мы с агентством сделали. И вот сегодня мы, собственно, здесь и собрались, для того чтобы объявить, что эту дорогу мы начинаем делать с сегодняшнего дня. Мы неспеша будем разворачиваться.

Радий Хабиров