В Башкирии участок трассы Р-240 готовят к капремонту

Около двух лет проект активно продвигался руководством республики в федеральных органах власти. Теперь положительное решение принято, соответствующее соглашение подписал Радий Хабиров на встрече с Романом Новиковым. Участок протяженностью 24 километра расширят до четырёх полос. Аварийность будет снижена, в том числе благодаря разделительной полосе.
Самое главное, я считаю, — обезопасить наших граждан, участников дорожного движения с разделительными потоками. У нас сейчас основная проблема аварийности, смертности на 70% — это встречное лобовое столкновение, поэтому здесь будет предусмотрена разделительная полоса.Денис Абрамов, начальник ФКУ УПРДОР «Приуралье»
Безопасность и качество. Это главные цели национального проекта по улучшению дорожной системы в России. В Башкортостане его цели выполнили досрочно. Но на этом работа не закончилась. Сегодня стартовала подготовка к капремонту трассы Р-240 в обход Стерлитамака.
Эти два года мы не сидели и не ждали финансирования. Мы решали все юридические вопросы. Потому что отведение земли, подготовка юридических документов, все это вместе, слаженно мы с агентством сделали. И вот сегодня мы, собственно, здесь и собрались, для того чтобы объявить, что эту дорогу мы начинаем делать с сегодняшнего дня. Мы неспеша будем разворачиваться.Радий Хабиров
Трасса находилась в аварийном состоянии. К тому же, это важный участок Стерлитамакской агломерации. Теперь участок протяженностью 24 километра расширят: в 2026 году здесь запустят движение по 4 полосам.
Расширение дороги Р-240, ремонт — это хорошая перспектива как для самого города, так и для меня как для автолюбителя, который любит часто ездить по этим дорогам. Это хорошее подспорье для того, чтобы было меньше аварий, так как все любят ездить быстро и куда-то торопятся.Фагим Каекбердин, житель г. Стерлитамака
Родители у меня живут в Рязановке, и мне очень часто приходится ездить по трассе Р-240 к ним. Наблюдая за всеми этими пробками, я могу точно уверенно сказать, что расширение этой дороги будет полезно для всех. Все будут ездить с комфортом, а главное, безопасно.Анатолий Мальцев, житель с. Наумовка
Р-240 — это долгожданный проект, который руководство республики продвигало в федеральных органах власти последние годы. Капитальный ремонт станет очередным крупнейшим дорожным проектом, которые запущены в Башкортостане в последние пять лет.
Развивается дорожная инфраструктура и будет развиваться. У нас есть новые задачи. Нам надо М-7 доразвить на подходах к Уфе от М-12. Нам надо перемычку завершить состыковки Уфы с М-5, это с южной стороны. Поэтому мы здесь все работы будем делать.Роман Новиков, руководитель федерального дорожного агентства «Росавтодор»
Напомним, Башкортостан был признан регионом-лидером в Приволжском федеральном округе по качеству дорог, обойдя Татарстан и Пермский край. Республика достигла целей нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» на полгода раньше запланированного срока. А дороги Уфимской и Стерлитамакской агломераций приведены в нормативное состояние уже на 85%.