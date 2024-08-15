В Сибае группа волонтёров организовала гумпомощь на нужды СВО

Помощь фронту от всей души. В Сибае группа активистов-пенсионеров помогает участникам специальной военной операции. Они начали свою деятельность еще в 2023. Волонтёры «серебряного» возраста плетут сети, собирают продуктовые наборы, изготавливают окопные свечи, а также активно принимают участие в жизни города. Конечно, помогают неравнодушные жители, которые отправляют пожертвования. На них закупается нужный материал, что идет на пошив маскировочных сетей, создание сухого душа и чайных наборов.
Волонтеры говорят, что хотят помочь тем, кто сейчас оберегает страну, принимает участие в важной для государства спецоперации. Контракт на военную службу могут заключить мужчины в возрасте до 60 лет, в исключительных случаях — до 65. Подписать соглашение имеют право и не служившие ранее граждане, получившие высшее или среднее профессиональное образование.
Разовая выплата для жителей Башкортостана, заключивших контракт с Минобороны, выросла до 1 млн 200 тысяч рублей. Президент страны Владимир Путин подписал указ о федеральной выплате в размере 400 тыс. руб. военным, которые с 1 августа и до конца года заключат контракт для службы в зоне СВО. А ранее, с 10 июля, сумма единовременной выплаты увеличена по поручению Радия Хабирова. Желающие подписать контракт могут задать интересующие вопросы по номеру 122 ситуационного центра, а также в офисах МФЦ «Мои документы».