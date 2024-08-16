В Башкирии состоялось официальное открытие фестиваля «Башкорт аты»

В масштабном событии на берегу озера Графского принимают участие порядка 11 с половиной тысяч человек. Сегодня в Баймакском районе состоялось официальное открытие международного фестиваля лошадей башкирской породы «Башкорт аты». Конезаводчиков, участников спортивных  и культурных состязаний, а также всех любителей грациозных животных приветствовал глава республики.

Радий Хабиров отметил, что этот праздник стал уже международным. С каждым годом увеличивается количество и расширяется география участников. Фестиваль «Башкорт аты» проводится в третий раз и стал уже по-настоящему брендовым событием в республике.

В третий раз баймакская земля принимает фестиваль «Башҡорт аты». Это дань уважения нашим предкам, нашей истории и верному другу башкирского народа – коню. Этот праздник стал международным – с каждым годом мы видим всё большее количество делегаций зарубежных государств. Цель фестиваля – уделить внимание развитию коневодства, традиционного кумысоделия. Это также и научный праздник. Здесь мы проведём целый ряд обсуждений о том, как сохранить нашу башкирскую лошадь.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В прошлом году, подчеркнул глава региона, республике удалось закрепить патент на наименование, и теперь башкирская лошадь юридически защищена. Главная задача на перспективу – сохранить генофонд породы. Этот вопрос Радий Хабиров сегодня обсудил во время общения с конезаводчиками. Там же говорили о развитии кумысоделия.

Этот фестиваль в первую очередь показывает, как мы любим свою культуру, а башкирский народ уважает и сохраняет свои традиции, в которые вплетены лошади. Башкортостан занимает второе место в России по количеству лошадей. А свидетельство Роспатента на право использования наименования «Башкирская лошадь» говорит о том, что вы цените свою культуру и уклад жизни. Поэтому пусть башкирская лошадь продолжает служить каждому человеку в культуре, спорте, здравоохранении. То, что происходит сегодня здесь при поддержке главы республики Радия Фаритовича Хабирова говорит о том, что самому нужно быть носителем этих традиций, чтобы этот праздник состоялся. Вы сохраняете самобытность во всём – в орнаменте, танцах, музыке, передаёте это из поколения в поколение.

Оксана Жаворонкова, директор Ассоциации развития коневодства России
Уфимская волна
БАШКОРТТАР-БСТ