В Башкирии состоялось официальное открытие фестиваля «Башкорт аты»

Этот фестиваль в первую очередь показывает, как мы любим свою культуру, а башкирский народ уважает и сохраняет свои традиции, в которые вплетены лошади. Башкортостан занимает второе место в России по количеству лошадей. А свидетельство Роспатента на право использования наименования «Башкирская лошадь» говорит о том, что вы цените свою культуру и уклад жизни. Поэтому пусть башкирская лошадь продолжает служить каждому человеку в культуре, спорте, здравоохранении. То, что происходит сегодня здесь при поддержке главы республики Радия Фаритовича Хабирова говорит о том, что самому нужно быть носителем этих традиций, чтобы этот праздник состоялся. Вы сохраняете самобытность во всём – в орнаменте, танцах, музыке, передаёте это из поколения в поколение.

Оксана Жаворонкова, директор Ассоциации развития коневодства России