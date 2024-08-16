В Башкирии состоялось официальное открытие фестиваля «Башкорт аты»
В масштабном событии на
берегу озера Графского принимают участие порядка 11 с половиной тысяч человек.
Сегодня в Баймакском районе состоялось официальное открытие международного
фестиваля лошадей башкирской породы «Башкорт аты». Конезаводчиков, участников
спортивных и культурных состязаний, а
также всех любителей грациозных животных приветствовал глава республики.
Радий Хабиров отметил,
что этот праздник стал уже международным. С каждым годом увеличивается количество
и расширяется география участников. Фестиваль «Башкорт аты» проводится в третий
раз и стал уже по-настоящему брендовым событием в республике.
В третий раз
баймакская земля принимает фестиваль «Башҡорт аты». Это дань уважения нашим
предкам, нашей истории и верному другу башкирского народа – коню. Этот праздник
стал международным – с каждым годом мы видим всё большее количество делегаций
зарубежных государств. Цель фестиваля – уделить внимание развитию коневодства,
традиционного кумысоделия. Это также и научный праздник. Здесь мы проведём
целый ряд обсуждений о том, как сохранить нашу башкирскую лошадь.
Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
В прошлом году,
подчеркнул глава региона, республике удалось закрепить патент на наименование,
и теперь башкирская лошадь юридически защищена. Главная задача на перспективу –
сохранить генофонд породы. Этот вопрос Радий Хабиров сегодня обсудил во время
общения с конезаводчиками. Там же говорили о развитии кумысоделия.
Этот фестиваль в
первую очередь показывает, как мы любим свою культуру, а башкирский народ
уважает и сохраняет свои традиции, в которые вплетены лошади. Башкортостан
занимает второе место в России по количеству лошадей. А свидетельство
Роспатента на право использования наименования «Башкирская лошадь» говорит о
том, что вы цените свою культуру и уклад жизни. Поэтому пусть башкирская лошадь
продолжает служить каждому человеку в культуре, спорте, здравоохранении. То,
что происходит сегодня здесь при поддержке главы республики Радия Фаритовича
Хабирова говорит о том, что самому нужно быть носителем этих традиций, чтобы
этот праздник состоялся. Вы сохраняете самобытность во всём – в орнаменте,
танцах, музыке, передаёте это из поколения в поколение.
Оксана Жаворонкова, директор Ассоциации развития коневодства России